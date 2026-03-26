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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Cãominhada Solidária assinala 36 an ...

Cãominhada Solidária assinala 36 anos da APAAC no Cartaxo

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A APAAC — Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo promove, no dia 16 de Maio, uma Cãominhada Solidária com início às 10h30, junto ao Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. A iniciativa surge no seguimento do aniversário da associação, celebrado a 14 de Maio, que conta com 36 anos de dedicação à causa animal no concelho. As inscrições são obrigatórias até dia 8 de Maio, para efeitos de organização e seguro, e podem ser feitas online.
O percurso, de aproximadamente um quilómetro, parte do Pavilhão Municipal de Exposições e termina junto à Câmara do Cartaxo, onde está previsto um momento de convívio entre participantes, voluntários e amigos da causa animal. O mote do evento resume a iniciativa: “Cada passo conta. Cada doação faz a diferença”.
A participação na caminhada depende de uma entrada solidária, que implica a doação de um bem essencial para os animais resgatados pela associação, como ração, paté, biscoitos ou outros alimentos. Os donativos revertem integralmente a favor dos animais que se encontram aos cuidados da APAAC, que desenvolve trabalho continuado no resgate e acolhimento de animais abandonados no concelho. Para além da recolha de donativos, a Cãominhada pretende sensibilizar a comunidade para a adopção responsável e para o bem-estar animal. O formato é acessível a toda a família, com ou sem animal de estimação.

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