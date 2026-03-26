uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Concelhia de Santarém em guerra abe ...

Concelhia de Santarém em guerra aberta com distrital do Chega

Denúncia de Manuela Estevão contra a distrital do Chega em Santarém expôs uma guerra interna e reforçou a ideia de que a líder da concelhia se tornou uma figura cada vez mais isolada dentro do partido no distrito. Entre acusações de intimidação, ostracização de militantes e até uma sede de porta fechada a autarcas eleitos, o conflito revela uma ruptura política e um afastamento entre a estrutura distrital e a concelhia.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A guerra interna no Chega no distrito voltou à ordem do dia depois da presidente da concelhia de Santarém denunciar publicamente um ambiente de “crispação profunda”, “intimidação” e ausência de diálogo com a distrital. A sucessão de episódios e o tom das acusações mostram que Manuela Estevão é, cada vez mais, uma “persona non grata” dentro da estrutura distrital do partido. Em declarações à Lusa, a dirigente descreveu um partido fracturado, com concelhias sem apoio, sem acompanhamento e sem canais de comunicação regulares com a direcção distrital, liderada pelo deputado José Dotti. Segundo Manuela Estevão, o afastamento entre a distrital e as estruturas locais está a comprometer a consolidação do partido na região, criando um ambiente de desconfiança e bloqueio interno num partido que procura afirmar-se no território.
A contestação ganhou corpo com um comunicado subscrito por militantes e autarcas, que fala em mais de 200 membros “ostracizados” pela distrital e acusa José Dotti e o vice-presidente Pedro Correia, vereador na Câmara de Santarém, de cultivarem um estilo de liderança marcado pelo autoritarismo, pela divisão e pelo afastamento de quem discorda. A situação mais simbólica dessa guerra interna ocorreu a 17 de Março, quando 11 dos 14 autarcas eleitos pelo Chega em Santarém se deslocaram à sede distrital para uma reunião com o coordenador autárquico nacional, Carlos Magno, e encontraram a porta fechada devido à mudança da fechadura, alegadamente sem aviso prévio.
O episódio foi lido pelos contestatários como uma humilhação e uma tentativa deliberada de bloquear a actividade política da concelhia de Santarém. Mais do que um simples incidente logístico, o caso tornou-se o retrato perfeito do ambiente de ruptura que se vive no partido e da falta de espaço político que Manuela Estevão e os seus apoiantes dizem sentir no distrito.
Do outro lado, José Dotti rejeita por completo o cenário traçado pela concelhia, garante que não houve intimidação e atribui as fricções ao desgaste provocado por quatro actos eleitorais em apenas dois anos. Também Pedro Correia nega qualquer quebra de comunicação. Mas as explicações da distrital não apagam a percepção de isolamento crescente em torno de Manuela Estevão, cada vez mais afastada do núcleo de poder distrital.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...