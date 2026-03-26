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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Detido em VFX por posse de arma pro ...

Detido em VFX por posse de arma proibida

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Um homem de 19 anos foi detido pela PSP, em Vila Franca de Xira, pelo crime de detenção de arma proibida. No âmbito de um patrulhamento de visibilidade, os polícias abordaram um indivíduo que deambulava na via pública. Devido ao forte odor a produto estupefaciente, os agentes questionaram o indivíduo sobre a posse de objectos ilícitos. Após uma revista de segurança foi encontrada na sua posse uma munição de 9 mm, que foi apreendida. O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.

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