Inquérito à população avalia mobilidade urbana em Vila Franca de Xira

Está a decorrer, até final de Março, um inquérito online dirigido à população sobre mobilidade urbana no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do projecto europeu “Forthcoming”.

Está a decorrer, até final de Março, um inquérito online dirigido à população sobre mobilidade urbana no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do projecto europeu “Forthcoming”. A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto Superior Técnico e integra um projecto coordenado pela Universidad Politécnica de Madrid.

O objectivo é compreender de que forma os cidadãos se deslocam no seu dia a dia, identificar as principais barreiras à mobilidade e recolher informação que permita definir estratégias eficazes para melhorar a circulação de pessoas e bens no território. O inquérito destina-se aos moradores do concelho e o seu preenchimento é breve. Todas as respostas são totalmente anónimas, sendo tratadas de forma estatística e agregada, o que garante a confidencialidade dos participantes. O projecto europeu tem como finalidade desenvolver e testar o modelo da “cidade dos 15 minutos” em sete países: Portugal, Bélgica, Alemanha, Hungria, Itália, Espanha e Turquia. Em Portugal, Alverca do Ribatejo foi escolhida como cidade-piloto, contando com a parceria da Câmara de Vila Franca de Xira, que participa no projecto enquanto parceiro não financiado.

O projecto pretende promover a transição para cidades com impacto neutro no clima, mais habitáveis e inclusivas, através da aplicação do conceito de proximidade urbana. Para tal, aposta em estratégias que aproximem serviços e actividades essenciais dos cidadãos, reduzindo a necessidade de deslocações longas e promovendo soluções de mobilidade mais sustentáveis.

Entre as principais linhas de acção previstas estão a análise das estratégias de mobilidade já existentes e o desenvolvimento de novas soluções baseadas em dados para integrar diferentes modos de transporte, melhorando a mobilidade multimodal. O projecto europeu pretende também reforçar o papel do transporte público como eixo central da mobilidade sustentável, bem como incentivar a digitalização para garantir sistemas mais fiáveis de informação e gestão da mobilidade.

A participação da população no inquérito é considerada fundamental para recolher informação real sobre os hábitos de deslocação e as dificuldades sentidas no território, contribuindo assim para a definição de soluções mais adequadas às necessidades locais.