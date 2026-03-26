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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Jovens autarcas de Ourém tomam poss ...

Jovens autarcas de Ourém tomam posse e dão voz às escolas em 2026

Novos membros do projecto “Integra-te Jovens Autarcas 2026” tomaram posse na segunda-feira, 16 de Março, no Auditório dos Paços do Concelho de Ourém, dando início a um mandato que pretende reforçar a participação cívica dos mais jovens e aproximá-los das decisões do poder local.

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Os jovens eleitos para o projecto “Integra-te Jovens Autarcas 2026” assumiram funções na segunda-feira, 16 de Março, numa cerimónia realizada no Auditório dos Paços do Concelho de Ourém. A sessão marcou o arranque de um novo mandato centrado na participação cívica juvenil e no envolvimento dos estudantes na vida do concelho. Durante a tomada de posse, os participantes leram e assinaram os respectivos compromissos de honra, formalizando a responsabilidade de representar as suas escolas e de acompanhar o desenvolvimento de propostas junto das comunidades escolares.
Promovida pela Câmara Municipal de Ourém, sob proposta do Conselho Municipal de Juventude, a iniciativa pretende aproximar os jovens das estruturas políticas locais e dar-lhes um contacto mais directo com a realidade do concelho. Ao longo do projecto, os alunos são desafiados a apresentar ideias, discuti-las nas escolas e submetê-las a sufrágio, num exercício que incentiva o espírito democrático, a cidadania activa e a participação na vida pública.
Nesta edição participaram alunos de vários estabelecimentos de ensino do concelho, entre os quais o Centro de Estudos de Fátima, o Colégio do Sagrado Coração de Maria, o Colégio São Miguel, a Escola Profissional de Hotelaria de Fátima, o Agrupamento de Escolas de Caxarias, a Escola Básica Integrada de Freixianda, a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. Afonso IV – Conde de Ourém, a Escola Básica e Secundária de Ourém e a Escola Profissional de Ourém. Com a posse concluída, os jovens autarcas iniciam agora um mandato que lhes permitirá conhecer mais de perto o funcionamento da autarquia, contactar com as dinâmicas e responsabilidades da gestão municipal e apresentar contributos para o desenvolvimento do território.

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