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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Lar dos Rapazes em Santarém inaugur ...
Lar dos Rapazes em Santarém inaugurou elevador
Novo equipamento melhora acessibilidade nas instalações - foto DR

Lar dos Rapazes em Santarém inaugurou elevador

Equipamento vai melhorar a mobilidade nessa valência da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

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A Santa Casa da Misericórdia de Santarém inaugurou, na tarde de 18 de Março, um elevador na Casa de Acolhimento – Unidades Residenciais Primeiro Passo e Lar dos Rapazes. Uma cerimónia que assinalou também o 526º aniversário da instituição e que contou com a bênção do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, e a presença de inúmeras individualidades civis, militares e religiosas.
O provedor da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, referiu que se tratou da concretização de um sonho antigo, que vai proporcionar melhores condições de mobilidade a utentes e funcionários, destacando o esforço de todos quantos contribuíram para essa nova realidade. O provedor aproveitou o momento para oferecer uma imagem antiga de Nossa Senhora ao Lar dos Rapazes, na pessoa da sua directora.
A aquisição do elevador contou com um apoio financeiro por parte da Câmara de Santarém no valor de 20 mil euros. O fornecimento e montagem do elevador estava estimado em 34.560 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Conforme o Diagnóstico Social do Município de Santarém 2024/2027, essas duas valências da Misericórdia de Santarém têm capacidade para acolher 32 crianças e jovens.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, deixou o compromisso de continuar a apoiar as instituições nos investimentos importantes que realizam para melhorar a qualidade de vida na comunidade. E congratulou a Misericórdia de Santarém pela obra realizada. Também a directora distrital da Segurança Social, Paula Carloto, enalteceu o investimento e assegurou que o Estado está sempre disponível para ajudar as instituições de excelência.

Lar dos Rapazes em Santarém inaugurou elevador
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