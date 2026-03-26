uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Lezíria avança para mobilidade eléc ...
Lezíria avança para mobilidade eléctrica com 16 autocarros novos mas falta montar carregadores
António Torres - foto arquivo O MIRANTE

Lezíria avança para mobilidade eléctrica com 16 autocarros novos mas falta montar carregadores

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) quer pôr 16 autocarros eléctricos a circular em várias ligações urbanas e interurbanas da região, numa aposta que promete mudar a mobilidade pública, mas que continua presa à instalação da infraestrutura de carregamento.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A CIMLT vai reforçar a rede de transportes públicos da Lezíria do Tejo com 16 autocarros eléctricos, numa operação que abrange circuitos urbanos e interurbanos e que representa um passo importante na transição para uma mobilidade mais sustentável. Apesar de os veículos já estarem adquiridos, a sua entrada em circulação continua dependente da instalação dos carregadores e da concretização de vários procedimentos burocráticos ligados ao fornecimento de energia.
À margem do seminário “Resiliência Climática e Proteção Civil”, que decorreu em Alpiarça, o secretário-geral da CIMLT, António Torres, explicou que a comunidade intermunicipal tem em curso uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para suportar esta operação, que prevê a substituição da actual frota por viaturas eléctricas. “Todos os transportes urbanos de Santarém passarão a ser eléctricos”, afirmou o responsável, sublinhando o impacto que esta renovação terá no serviço prestado à população. Além dos circuitos urbanos de Santarém, a operação inclui quatro autocarros interurbanos para reforçar ligações entre vários concelhos da região. Estão previstas melhorias nas ligações entre Golegã, Chamusca, Alpiarça, Almeirim e Santarém, bem como entre Salvaterra de Magos, Benavente, Samora Correia e Vila Franca de Xira, e ainda no eixo Santarém, Cartaxo, Azambuja e Carregado.
O plano contempla também dois miniautocarros eléctricos, destinados aos circuitos urbanos de Rio Maior e da Chamusca, integrando a oferta municipal de transporte público. António Torres considera que, com este reforço, a região ficará “mais ou menos coberta com um modelo suave de transportes públicos”, embora reconheça que o processo está condicionado por exigências técnicas e administrativas que não se resolvem de forma imediata.
A CIMLT identificou já pontos para instalação de carregadores em Santarém, Coruche, Salvaterra de Magos e Rio Maior, mas a montagem dessas infraestruturas depende de autorizações da E-Redes e da criação de postos de transformação com maior potência. “Estamos a falar de fornecimentos e não é de um dia para o outro. Tem a ver com instalações de postos de transformação para maior potência (…), mas estamos a fazer todos os esforços para ter tudo pronto até Agosto”, afirmou António Torres, referindo-se ao prazo-limite da candidatura ao PRR. Se esse calendário for cumprido, a comunidade intermunicipal pretende iniciar, no último trimestre deste ano, contactos com os operadores que actualmente asseguram o serviço, de forma a integrar as novas viaturas eléctricas na operação. Segundo o secretário-geral da CIMLT, os autocarros deverão entrar em circulação “nos últimos dois meses [de 2026] ou no início do ano que vem”. Em paralelo, a CIMLT está também a avançar com a criação de uma empresa intermunicipal de transportes públicos, cuja entrada em funcionamento está apontada para Setembro de 2027. O processo deverá correr lado a lado com o reforço imediato das ligações através dos operadores já existentes.

Lezíria avança para mobilidade eléctrica com 16 autocarros novos mas falta montar carregadores
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...