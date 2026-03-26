Mação acolhe seminário internacional sobre património e paisagens culturais
Mação recebe o 12.º Seminário Internacional APHELEIA, encontro que junta investigadores, artistas, docentes e estudantes para discutir o papel da imaginação na construção e transformação das paisagens culturais e do património.
Mação volta a afirmar-se no mapa da reflexão cultural e científica com a realização do 12.º Seminário Internacional APHELEIA, que decorre entre 18 e 27 de Março, no Centro Cultural Elvino Pereira. A iniciativa reúne investigadores, artistas, docentes e estudantes de várias proveniências para discutir o tema “Imaginação e Paisagismo”, cruzando olhares sobre património, território e memória.
Ao longo de dez dias, o seminário propõe uma reflexão alargada sobre o papel da imaginação na construção, leitura e transformação das paisagens culturais. Em debate estão realidades que vão desde as ocupações pré-históricas até às práticas e vivências das comunidades contemporâneas, numa abordagem multidisciplinar que liga história, arte, património e criatividade. O programa inclui também a conferência internacional “Imagination and Heritage”, marcada para os dias 24 e 25 de Março, organizada em colaboração com várias redes e instituições internacionais ligadas à investigação nas áreas do património e da criatividade.
Promovido pelo Instituto Politécnico de Tomar em parceria com entidades internacionais, o seminário junta em Mação especialistas e participantes de diferentes áreas, num espaço de partilha de conhecimento e debate sobre a forma como as paisagens culturais são pensadas, vividas e preservadas. Além das conferências, a iniciativa integra workshops, debates e visitas de campo, reforçando a ligação entre a reflexão académica e o contacto directo com o território. O encontro pretende, assim, valorizar o património cultural e estimular novas formas de pensar a relação entre imaginação, identidade e paisagem.