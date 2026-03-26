Mulher e bebé feridos em despiste em Salvaterra de Magos

Circulação esteve interrompida nos dois sentidos durante as operações de socorro, que mobilizaram vários meios no local.

Uma mulher ficou ferida com gravidade e um bebé sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste na Estrada Nacional 118, junto a Vale Queimado, no concelho de Salvaterra de Magos. Segundo fonte da Protecção Civil, o acidente ocorreu ao início da tarde de 19 de Março, na via que liga Almeirim a Benavente. As duas vítimas foram assistidas no local pelos meios de socorro e transportadas posteriormente para o Hospital Vila Franca de Xira.

Para o local foram mobilizadas cinco viaturas e 14 operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, além de elementos da GNR e da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira. Inicialmente foi ainda accionado o helicóptero do INEM estacionado em Évora, que acabou por ser desmobilizado após avaliação médica. O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos durante as operações de socorro.