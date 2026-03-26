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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Mulher e bebé feridos em despiste e ...

Mulher e bebé feridos em despiste em Salvaterra de Magos

Circulação esteve interrompida nos dois sentidos durante as operações de socorro, que mobilizaram vários meios no local.

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Uma mulher ficou ferida com gravidade e um bebé sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste na Estrada Nacional 118, junto a Vale Queimado, no concelho de Salvaterra de Magos. Segundo fonte da Protecção Civil, o acidente ocorreu ao início da tarde de 19 de Março, na via que liga Almeirim a Benavente. As duas vítimas foram assistidas no local pelos meios de socorro e transportadas posteriormente para o Hospital Vila Franca de Xira.
Para o local foram mobilizadas cinco viaturas e 14 operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, além de elementos da GNR e da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira. Inicialmente foi ainda accionado o helicóptero do INEM estacionado em Évora, que acabou por ser desmobilizado após avaliação médica. O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos durante as operações de socorro.

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