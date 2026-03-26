Obra de 2,2 milhões elimina passagem de nível em Abrantes e condiciona trânsito durante sete meses

Sete meses de obras e trânsito condicionado na EN118 marcam o arranque de uma intervenção de 2,2 milhões de euros em Abrantes que vai pôr fim a uma passagem de nível ferroviária e aumentar a segurança de automobilistas e peões numa zona há muito sinalizada como crítica.