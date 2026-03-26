Open Day da Saúde com rastreios e palestras gratuitas em Vila Franca de Xira

No dia 7 de Abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, o Campus de Saúde da Misericórdia Vila Franca de Xira promove o II Open Day da Saúde. A iniciativa terá lugar no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, e pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e dos cuidados de saúde. O evento é organizado em parceria com o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira e a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, contando com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, da ABEI – Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira. A programação divide-se em dois momentos. Durante a manhã, entre as 10h00 e as 13h00, realizam-se vários rastreios gratuitos, incluindo avaliação do equilíbrio, rastreio do risco cardiovascular, sessões sobre higiene das mãos (“Missão: Mãos Limpas”), saúde respiratória (“Sopra & Respira”), saúde mental (“Cabeça Cheia”) e ainda o despiste do cancro da pele através do método ABCDE do melanoma.

Da parte da tarde decorrem as “Health Talks”, com intervenções de vários especialistas. Entre os temas em destaque estão “VFX Activa: O Papel da Comunidade na Gestão da Diabetes”, apresentado por João Guerra, director clínico do Campus da Saúde da Misericórdia; “A Prevenção começa em mim”, pelas enfermeiras Eugénia Pedro e Rita André, da ULS Estuário do Tejo, e a sessão sobre saúde mental em idosos e crianças, com Viviana Reis e Armando Afonso, psicólogos do Campus da Saúde e da ABEI.

O risco cardiovascular será também abordado numa perspectiva clínica e nutricional por Pedro Jerónimo de Sousa, cardiologista e director clínico do Hospital da Luz Clínica de VFX e Joana Hayes, nutricionista da mesma unidade. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia, estando aberta a toda a comunidade. A organização convida a população a visitar o evento, reforçando a importância da literacia em saúde e da adopção de hábitos preventivos no dia a dia.