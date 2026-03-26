Parque Ambiental de Santa Margarida convida crianças a explorar natureza

O Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, convida os mais pequenos a embarcarem numa nova aventura mensal na natureza, intitulada Exploradores na Natureza, dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos. No dia 28 de Março, o tema é “Que animais vivem aqui?” e vai decorrer das 9h30 às 10h30. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia. Os interessados devem contactar o Parque Ambiental de Santa Margarida, através do número de telefone 249 736 929, ou do endereço electrónico parqueambiental@cm-constancia.pt. A organização informa que a actividade promove o contacto directo com o meio natural, incentivando a descoberta autónoma e o conhecimento da biodiversidade. Através de temas mensais e de pequenos desafios orientadores, cada sessão será um momento de exploração, curiosidade e aprendizagem, sempre com o acompanhamento de um monitor.