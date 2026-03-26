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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Pastor foragido escondeu-se dois an ...
Pastor foragido escondeu-se dois anos em Abrantes e vai cumprir pena por abuso de menores
Foragido à justiça fez-se passar por pastor de ovelhas até ser apanhado pela Polícia Judiciária - Foto gerada por IA

Pastor foragido escondeu-se dois anos em Abrantes e vai cumprir pena por abuso de menores

Escondeu-se durante dois anos numa herdade de Abrantes, a trabalhar como pastor de ovelhas, para fugir à prisão, mas acabou capturado pela Polícia Judiciária. O homem, de 27 anos, foi detido para cumprir uma pena de três anos e três meses de cadeia por abuso sexual de menores.

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Andava fugido à justiça desde 2024 e escondeu-se numa herdade do concelho de Abrantes, onde trabalhava como pastor de ovelhas. Um homem de 27 anos foi agora localizado e detido pela Polícia Judiciária para cumprir uma pena de três anos e três meses de prisão por abuso sexual de menores. Segundo informou a PJ em comunicado, o homem estava em fuga à justiça desde 2024, ano em que transitou em julgado a sentença que o condenou a três anos e três meses de prisão. Durante este período, terá permanecido refugiado numa exploração agrícola, onde trabalhava como pastor de ovelhas, tentando assim escapar ao cumprimento da pena.
O detido era alvo de um mandado de detenção nacional e foi localizado pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária. Após a captura, foi entregue aos serviços prisionais para iniciar o cumprimento da pena a que foi condenado. O caso remonta a um processo por abuso sexual de menores, crime pelo qual a justiça já o tinha condenado de forma definitiva. A detenção põe fim a quase dois anos de fuga, durante os quais o condenado conseguiu manter-se afastado das autoridades.

Pastor foragido escondeu-se dois anos em Abrantes e vai cumprir pena por abuso de menores
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