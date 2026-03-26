Foragido à justiça fez-se passar por pastor de ovelhas até ser apanhado pela Polícia Judiciária - Foto gerada por IA

Pastor foragido escondeu-se dois anos em Abrantes e vai cumprir pena por abuso de menores

Escondeu-se durante dois anos numa herdade de Abrantes, a trabalhar como pastor de ovelhas, para fugir à prisão, mas acabou capturado pela Polícia Judiciária. O homem, de 27 anos, foi detido para cumprir uma pena de três anos e três meses de cadeia por abuso sexual de menores.