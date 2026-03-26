Piscinas municipais da Golegã vão reabrir em breve após danos no edifício
As piscinas municipais da Golegã deverão reabrir em breve, depois de terem sido encerradas na sequência de danos registados no edifício.
As piscinas municipais da Golegã deverão reabrir em breve, depois de terem sido encerradas na sequência de danos registados no edifício. A garantia foi deixada pelo vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, na reunião do executivo realizada a 13 de Fevereiro, onde explicou que o município está a acelerar os procedimentos necessários para devolver o equipamento à população. De acordo com o autarca, os estragos identificados incluem a queda de um vidro lateral e o levantamento de parte do telhado. A situação já foi participada à seguradora, estando prevista a deslocação de um perito ao local para avaliar os danos e enquadrar a intervenção a realizar.
A estratégia definida pela autarquia passa por dividir a obra em duas fases. Numa primeira etapa, será substituído o vidro lateral, permitindo a reabertura das piscinas no mais curto prazo possível. A segunda fase será dedicada à reparação do telhado, uma intervenção de maior dimensão, estimada em cerca de 80 mil euros. Segundo Diogo Rosa, esta segunda empreitada poderá avançar numa fase posterior, sem comprometer o funcionamento normal do equipamento, o que permitirá reduzir o tempo de encerramento e minimizar os impactos junto da comunidade.
Na reunião camarária, o vice-presidente fez questão de sublinhar que “as piscinas não estão fechadas ad aeternum”, frisando que o executivo está a fazer “os possíveis” para garantir a reabertura o mais rapidamente possível. O responsável reconheceu a importância das piscinas municipais para a população e deixou claro que a intenção da autarquia é evitar um encerramento prolongado de um espaço com impacto relevante na vida local.