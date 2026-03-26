Santarém assinala Dia dos Centros Históricos com visitas guiadas e livro

A Câmara de Santarém vai celebrar o Dia Nacional dos Centros Históricos, a 28 de Março, com visitas guiadas e a apresentação de um livro dedicado à toponímia do centro histórico da cidade, anunciou hoje a autarquia. Em comunicado, a autarquia informa que a programação arranca às 09h30 com a visita “De santos a heróis – toponímia(s) no planalto”, que arranca no Largo do Seminário e passa por locais como as igrejas de São Nicolau, da Misericórdia e de Marvila. Às 17h00 será apresentado no auditório da Casa do Brasil o livro “Dicionário de Toponímia de Santarém: arruamentos do Centro Histórico, séculos XIX e XX”, da autoria de António Canavarro e José Raimundo Noras, dedicado à evolução toponímica do planalto e da Ribeira de Santarém. As comemorações prosseguem a 29 de Março, às 09h30, com a visita “Polvoral ali entre o mel e o sal – toponímia(s) na Ribeira”, que começa no Largo Dr. Vítor Gaspar, na Ribeira de Santarém, e inclui passagem pela Igreja de Santa Cruz, pelo Cemitério de São Tiago e pela Fonte de Palhais, terminando no antigo Largo da Estação. Com estas iniciativas, o município de Santarém reforça o seu compromisso com a valorização do centro histórico, a promoção da cultura local e a dinamização do património da cidade.