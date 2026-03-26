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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Taxas das associações nas Festas da ...

Taxas das associações nas Festas da Cidade geram debate no Entroncamento

Presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o regulamento inclui alterações face a anos anteriores, nomeadamente ao nível dos horários de funcionamento.

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A aprovação das normas de participação nas Festas da Cidade do Entroncamento 2026 gerou debate político na reunião de câmara, com a oposição a defender uma redução das taxas cobradas às associações e a alertar para questões de segurança no recinto. A proposta regula a participação de tasquinhas, expositores e concessões de espaços e foi aprovada por maioria, mas com reservas por parte dos vereadores da oposição. O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o regulamento inclui alterações face a anos anteriores, nomeadamente ao nível dos horários de funcionamento. Assim, tasquinhas, farturas e food trucks poderão funcionar até à uma da manhã nos dias úteis e domingos, e até às três da manhã às sextas-feiras e sábados. O autarca referiu ainda que também houve ajustes nos valores a pagar, sublinhando que o município continua a assumir grande parte dos custos por cada stand.
O vereador Ricardo Antunes, do PS, considerou que a câmara devia “ir mais além” no apoio às colectividades e aliviar de forma mais expressiva os encargos de participação. Na sua opinião, o modelo actual, assente em descontos, pode dificultar a presença das associações nas festas. O socialista defendeu a criação de uma taxa mais simbólica, argumentando que muitas colectividades participam quase apenas para cobrir despesas e com grande pressão para conseguir angariar receitas. Nelson Cunha respondeu que a sugestão poderá ser analisada em futuras edições, mas considerou que, para este ano, o processo já está em andamento e que não seria benéfico voltar a validar as normas nesta fase.
Também Rui Madeira, vereador do PSD, manifestou apoio à proposta apresentada pelo PS, embora tenha deixado uma crítica política, lembrando que os socialistas não avançaram com essa medida durante os anteriores mandatos. O social-democrata aproveitou ainda para chamar a atenção para a necessidade de reforçar a segurança no recinto, sobretudo devido ao uso de equipamentos a gás em zonas de grande afluência de público. O presidente da câmara garantiu que essa matéria está a ser acautelada na preparação do evento. A proposta acabou por ser aprovada por maioria, com a abstenção dos vereadores socialistas.

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