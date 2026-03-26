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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Voluntários limparam margens do Tej ...
Voluntários limparam margens do Tejo na Póvoa de Santa Iria
Mais de cem quilos de resíduos foram retirados da zona ribeirinha - Foto: Desplastifica-Tejo

Voluntários limparam margens do Tejo na Póvoa de Santa Iria

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O movimento de cidadãos Desplastifica-Tejo realizou uma nova acção de limpeza no caminho ribeirinho da Póvoa de Santa Iria, com o objectivo de recolher resíduos acumulados nas margens do rio Tejo e sensibilizar os utilizadores do espaço para a importância de preservar o rio. Ao todo participaram 16 voluntários, que recolheram mais de cem quilos de lixo. Entre os resíduos encontrados estavam garrafas de plástico, esferovite, quatro bidões, um capacete, utensílios de pesca, entre outros objectos.
Os voluntários recolheram ainda caricas e pontas de cigarro espalhadas pelo percurso que é frequentado diariamente por centenas de pessoas. A acção contou com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, que disponibilizou material para a limpeza e assegurou o transporte dos resíduos recolhidos. O movimento deixa um apelo à participação da comunidade nas próximas iniciativas.

Voluntários limparam margens do Tejo na Póvoa de Santa Iria
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