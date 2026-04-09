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Edição de 2026.04.09 1ª página Cultura e Lazer Abrantes dá mais de 23 mil euros pa ...
Abrantes dá mais de 23 mil euros para pôr as Marchas Populares na rua
Marchas populares regressam às ruas de Abrantes no dia 11 de Junho - foto DR

Abrantes dá mais de 23 mil euros para pôr as Marchas Populares na rua

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As Marchas Populares de Abrantes vão contar este ano com o apoio de 14 entidades do concelho, mais quatro do que na edição anterior. A câmara municipal aprovou uma verba total de 23.800 euros para ajudar a suportar os custos de preparação e execução dos desfiles, que regressam às Festas de Abrantes no dia 11 de Junho. O apoio foi aprovado na reunião do executivo realizada a 17 de Março e traduz-se na atribuição de 1.700 euros a cada uma das entidades participantes. A verba destina-se a comparticipar despesas com trajes, música e cenografia, elementos centrais de uma iniciativa que ganhou novo fôlego desde que passou a integrar, em 2023, o programa das Festas de Abrantes.
Em 2026 as Marchas Populares desfilam na tarde e noite de 11 de Junho. O desfile infantil está marcado para as 18h00 e o desfile dos adultos arranca às 21h00, no palco principal. Este ano estão inscritas a ARTRAM/UTIT – Tramagal, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola António Torrado, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância São João Batista (Escola Maria de Lourdes Pintasilgo), a APESC - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Chainça, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pego, a APERST - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB/JI Rossio ao Sul do Tejo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do Ensino Básico e Jardim de Infância de Mouriscas, a Associação Juvenil, Recreativa e Cultural do Pego, o Centro Social Interparoquial de Abrantes, o Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Oliveira, em Tramagal, o Centro de Recuperação e Integração de Abrantes e a Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto.

Abrantes dá mais de 23 mil euros para pôr as Marchas Populares na rua

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