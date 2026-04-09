Abrantes dá mais de 23 mil euros para pôr as Marchas Populares na rua

As Marchas Populares de Abrantes vão contar este ano com o apoio de 14 entidades do concelho, mais quatro do que na edição anterior. A câmara municipal aprovou uma verba total de 23.800 euros para ajudar a suportar os custos de preparação e execução dos desfiles, que regressam às Festas de Abrantes no dia 11 de Junho. O apoio foi aprovado na reunião do executivo realizada a 17 de Março e traduz-se na atribuição de 1.700 euros a cada uma das entidades participantes. A verba destina-se a comparticipar despesas com trajes, música e cenografia, elementos centrais de uma iniciativa que ganhou novo fôlego desde que passou a integrar, em 2023, o programa das Festas de Abrantes.

Em 2026 as Marchas Populares desfilam na tarde e noite de 11 de Junho. O desfile infantil está marcado para as 18h00 e o desfile dos adultos arranca às 21h00, no palco principal. Este ano estão inscritas a ARTRAM/UTIT – Tramagal, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola António Torrado, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância São João Batista (Escola Maria de Lourdes Pintasilgo), a APESC - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Chainça, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pego, a APERST - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB/JI Rossio ao Sul do Tejo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do Ensino Básico e Jardim de Infância de Mouriscas, a Associação Juvenil, Recreativa e Cultural do Pego, o Centro Social Interparoquial de Abrantes, o Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Oliveira, em Tramagal, o Centro de Recuperação e Integração de Abrantes e a Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto.