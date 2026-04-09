Alcanede abre as portas à memória e inaugura museu arqueológico na Igreja Matriz

A vila de Alcanede, no concelho de Santarém, inaugurou um Museu de Arqueologia na Igreja Matriz, criando um novo espaço de preservação e divulgação do património local. O projecto nasceu na sequência dos trabalhos de recuperação das fundações do edifício religioso, durante os quais foram surgindo diversos achados arqueológicos que justificaram a criação de uma área expositiva aberta ao público. Segundo explicou o presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Joaquim, a quantidade e diversidade de materiais encontrados tornaram evidente a necessidade de dar visibilidade a esse espólio. O museu ocupa um espaço lateral da igreja e reúne objectos de várias épocas, com especial destaque para o período romano, medieval e moderno.

Entre as peças expostas encontram-se moedas antigas, terços, fragmentos cerâmicos, estelas funerárias datadas entre os séculos XIV e XVI, moedas da Primeira Dinastia e até botões de fardas das guerras napoleónicas. Uma das peças mais singulares é uma pedra votiva com inscrição latina proveniente da antiga capela de Nossa Senhora das Neves. O investimento rondou os 26 mil euros, com comparticipação da Câmara de Santarém, da junta de freguesia e de contributos da população. Para o presidente da câmara, João Leite, a abertura do museu representa um compromisso com a identidade e a memória colectiva, reforçando Alcanede como ponto de interesse cultural no concelho. O espaço ficará aberto ao público com visitas orientadas promovidas pela junta.