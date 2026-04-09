Alverca recebeu encontro de poesia
A Associação Cultural Equilíbrio Verbal realizou o seu quarto Encontro com a Poesia, que contou com a encenação de Fernando Oliveira. A estreia aconteceu na noite de 20 de Março, no Entrelinhas Café Bistro, localizado em Alverca do Ribatejo. Com entrada livre a iniciativa proporcionou uma experiência única de poesia e performance, reunindo amantes da literatura e das artes cénicas. O evento foi uma oportunidade para descobrir novas interpretações poéticas e apoiar a cultura local, num ambiente intimista e acolhedor.
