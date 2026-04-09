Cegada celebrou 40 anos com duas estreias no Dia Mundial do Teatro

A Companhia Cegada, de Alverca, celebrou 40 anos de actividade no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, com a estreia de dois espectáculos que cruzam diferentes linguagens artísticas e gerações de público. A programação comemorativa iniciou-se com a estreia de A Orquestra na Baleia, a partir do universo do autor Mário João Alves, com encenação de Rui Dionísio. O espectáculo conta com música ao vivo da Orquestra de Vialonga e ilustrações de Dina Sachse, animadas por Abel Arez e Joana Arez. A estreia teve lugar no Ateneu Artístico Vilafranquense, no dia 27 de Março, às 21h00.

O segundo momento das comemorações consistiu na estreia de A Gorda, adaptação teatral do romance de Isabela Figueiredo, considerada uma das vozes mais relevantes da literatura portuguesa contemporânea. O espectáculo, com encenação de Sofia de Portugal, tem como eixo a interpretação de Maria Rueff, que assume o papel da protagonista Maria Luísa. A peça está em cena no Teatro Estúdio Ildefonso Valério até 12 de Abril, com sessões de quinta a sábado às 21h00 e aos domingos às 16h00.