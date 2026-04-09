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Edição de 2026.04.09 1ª página Cultura e Lazer Centro abre concurso para criação d ...

Centro abre concurso para criação de Balcões da Inclusão através de unidades móveis

Candidaturas até 29 de Maio, sendo a dotação de 5,7 milhões de euros do Fundo Social Europeu Mais (FSE+).

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Está a decorrer até 29 de Maio o concurso para apoiar projectos de criação de Balcões da Inclusão através de Unidades Móveis na Região Centro, especialmente em territórios de baixa densidade. O concurso é gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) e tem uma dotação de 5,7 milhões de euros do Fundo Social Europeu Mais (FSE+).
Com estas unidades móveis, pretende-se assegurar o acesso a serviços colectivos de proximidade, para pessoas com limitações na utilização de serviços desmaterializados e electrónicos, e em risco de exclusão ou isolamento, particularmente idosos que residem em territórios com problemas de acessibilidade aos locais onde estão sedeados os principais serviços públicos.
As entidades beneficiárias destes apoios são as Autarquias Locais (Freguesias e Municípios) e outras entidades como IPSS, Misericórdias, Mutualidades e Cooperativas, estas em cooperação com aquelas Autarquias Locais.

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