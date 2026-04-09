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Edição de 2026.04.09 1ª página Cultura e Lazer Festa da Sopa no Cartaxo

Festa da Sopa no Cartaxo

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Os Escuteiros do Agrupamento 1120 do Cartaxo voltam a promover mais uma edição da Festa das Sopas. O evento vai realizar-se no dia 11 de Abril, sábado, a partir das 19h00. no Pavilhão Municipal de Exposições.
A iniciativa conta com o apoio da Câmara do Cartaxo e a colaboração de restaurantes do concelho, prometendo uma noite deliciosa e animada. A entrada, com um valor simbólico, inclui uma taça alusiva à Festa das Sopas e a degustação de todas as sopas disponíveis.

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