António Luís Roldão - foto arquivo O MIRANTE
Morreu o poeta e homem de cultura António Luís Roldão
Faleceu no sábado, 22 de Março, Dia Mundial da Poesia, António Luís Roldão. Tinha 91 anos, era um cidadão ilustre de Vila Nova da Barquinha e uma figura marcante da vida cultural do concelho. Nascido a 19 de Novembro de 1934, em Vila Nova da Barquinha, António Luís Roldão escreveu poesia, foi músico, jornalista e historiador local, dirigente associativo e autarca. Recebeu a Medalha Municipal de Mérito Cultural – Grau Ouro, em 2009 e, em 2021, o município atribuiu o seu nome ao Arquivo Municipal.
