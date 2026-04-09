Sofia Vieira celebra 20 anos a dar voz aos livros e a encantar gerações em Santarém

Da pequena livraria infantil em Santarém para milhares de casas, escolas e bibliotecas do país, Sofia Vieira fez das histórias uma missão de vida.

Sofia Vieira, autora e proprietária da livraria infantil Aqui Há Gato, em Santarém, celebra em Abril 20 anos a contar histórias, num percurso que a transformou numa referência para milhares de crianças e famílias em todo o país. Entre o espanto dos mais novos e o reconhecimento dos pais, a narradora foi construindo um projecto onde os livros ganham voz, corpo e alma. Formada em psicologia educacional, Sofia Vieira encontrou o seu caminho em 2006, quando contou pela primeira vez uma história numa feira do livro em Moura. A experiência foi decisiva. Percebeu ali que queria juntar a psicologia, a educação pela arte e o universo dos livros. No ano seguinte abriu a Aqui Há Gato, em Santarém, numa altura em que quase não existiam livrarias infantis em Portugal.

Ao longo destas duas décadas, passaram pela livraria e pelas sessões fora de portas milhares de crianças. Só em 2025, cerca de 20 mil pessoas visitaram a Aqui Há Gato e Sofia Vieira encontrou-se com 15 mil crianças em escolas, bibliotecas e feiras do livro. O projecto ganhou ainda maior dimensão com a pandemia, quando as leituras online e os vídeos nas redes sociais e no YouTube a tornaram ainda mais próxima de um público espalhado por todo o país. Hoje soma mais de 123 mil seguidores naquela plataforma, onde alguns vídeos ultrapassam um milhão de visualizações. Para Sofia Vieira, cada livro deve ser vivido para lá das palavras, dando voz também às ilustrações e à emoção. Vinte anos depois, continua a ouvir nas histórias a certeza de que escolheu o caminho certo.