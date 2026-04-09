“Alenquer tem talento” abre inscrições para jovens artistas do concelho

Concurso desafia os participantes a apresentarem trabalhos nas mais diversas áreas, como dança, música, canto, poesia, teatro, magia, humor ou artes circenses, podendo concorrer individualmente ou em grupo.

Estão abertas as inscrições para o concurso “Alenquer tem talento”, uma iniciativa dirigida a jovens do concelho com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos, que pretendam mostrar as suas aptidões artísticas em palco. A organização desafia os participantes a apresentarem trabalhos em diversas áreas, como dança, música, canto, poesia, teatro, magia, humor ou artes circenses, podendo concorrer individualmente ou em grupo. O objectivo passa por dar visibilidade aos jovens talentos do concelho, promovendo a criatividade e o mérito artístico.

Organizado pela Câmara de Alenquer, em parceria com o Conselho Municipal da Juventude, o concurso tem inscrições abertas até 15 de Abril. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviar uma maquete da apresentação, com duração máxima de três minutos, através de ficheiro partilhado ou link para o endereço electrónico juventude@cm-alenquer.pt. A gala final do concurso realiza-se no dia 24 de Abril, pelas 21h00, no Fórum Romeira.

As candidaturas serão avaliadas por um júri composto por um representante do Conselho Municipal da Juventude de Alenquer, que preside, e por dois vogais convidados pelo presidente da Câmara. O primeiro classificado receberá um vale da Fnac no valor de 250 euros, livre-trânsito para o evento Alma do Vinho e a oportunidade de actuar na Feira da Ascensão. O segundo lugar será premiado com um vale da Fnac de 175 euros, livre-trânsito para o mesmo evento e actuação na Feira da Ascensão. Já o terceiro classificado terá direito a um vale da Fnac de 100 euros, livre-trânsito na Alma do Vinho e igualmente uma actuação na Feira da Ascensão.