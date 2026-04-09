Benavente recuou à Idade Média com feira medieval e cozinha ao vivo

Benavente acolheu a sua primeira Feira Medieval, nos dias 28 e 29 de Março, no Parque 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 826 anos do Foral atribuído por D. Sancho I. A iniciativa contou com recriações históricas, animação de rua, música e espectáculos inspirados na época medieval, proporcionando aos visitantes uma experiência que cruza tradição, cultura e entretenimento. Entre os destaques do programa estiveram os espectáculos de fogo.

Um dos elementos centrais da feira foi o projecto “Fogo de Terra”, que introduziu uma vertente gastronómica com cozinha ao vivo integrada no ambiente medieval. Além da componente gastronómica, o evento incluiu artesanato, um carrossel medieval para os mais novos e diversas encenações históricas, reforçando o ambiente de época que caracteriza a iniciativa.

As comemorações evocam também a importância histórica da Carta de Foral de Benavente, documento jurídico medieval que definiu direitos e deveres da população e estruturou a organização administrativa da vila. O primeiro foral foi atribuído em 25 de Março de 1200 por D. Paio, mestre da Ordem Militar de Évora, tendo sido confirmado por D. Sancho I e posteriormente renovado por D. Manuel, em 1516. Ao longo dos séculos, a vila recebeu ainda privilégios de vários monarcas, consolidando o seu papel no território a sul do Tejo.