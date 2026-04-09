Concurso de poesia desafia jovens do Entroncamento

A Câmara do Entroncamento está a promover o concurso de poesia “O 25 de Abril de 1974”, uma iniciativa dirigida aos jovens do concelho que pretende assinalar a data através da liberdade e criatividade poética. A iniciativa destina-se a estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário e também cursos profissionais. Os trabalhos devem ser entregues até 15 de Abril, na Biblioteca Municipal do Entroncamento, estando a divulgação dos resultados prevista para 23 de Abril. Organizado em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento e a Escola Profissional Gustave Eiffel, o concurso tem como tema “Vozes da Liberdade: terra, sonho e futuro”, desafiando os alunos a reflectir sobre o significado da liberdade, a identidade do território e os sonhos que têm para o futuro.