Filarmónica de Pontével desafia população a escrever sobre a Liberdade em concurso de poesia

Liberdade vai dar mote ao primeiro concurso de poesia promovido pela Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, que desafia crianças, jovens e adultos de Pontével e arredores a mostrarem talento e criatividade em versos inéditos.