Filarmónica de Pontével desafia população a escrever sobre a Liberdade em concurso de poesia
Liberdade vai dar mote ao primeiro concurso de poesia promovido pela Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, que desafia crianças, jovens e adultos de Pontével e arredores a mostrarem talento e criatividade em versos inéditos.
A Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense (SFIP) vai lançar o seu primeiro concurso de poesia, uma iniciativa que desafia crianças, jovens e adultos de Pontével e das localidades vizinhas a darem voz à criatividade em torno do tema da Liberdade. A 1.ª edição do concurso está aberta a participantes com 10 ou mais anos e divide-se em duas categorias: uma destinada a crianças a partir dos 10 anos e outra dirigida a jovens e adultos, a partir dos 18. Cada concorrente pode apresentar um único poema inédito, escrito em língua portuguesa, com uma extensão entre 9 e 18 linhas.
Os trabalhos vão ser avaliados por um júri independente, tendo em conta a correcção linguística, a riqueza do conteúdo e a originalidade. No final serão escolhidos quatro finalistas, dois por cada categoria, sendo atribuídos prémios ao primeiro e segundo classificados. As distinções podem incluir bolsa monetária, livros e outros incentivos de carácter cultural. Os poemas devem ser enviados até 10 de Abril para o endereço electrónico sfip@sapo.pt. A entrega de prémios está marcada para 25 de Abril, data em que os autores seleccionados serão convidados a declamar os seus textos. Com esta iniciativa, a colectividade pretende assinalar a poesia como forma de expressão e participação cultural, deixando o convite à comunidade.