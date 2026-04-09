Médio Tejo põe 11 concelhos em palco com cultura gratuita durante Abril e Maio

O Médio Tejo volta a abrir portas à cultura com uma nova edição do projecto Caminhos - Cultura em Rede, que ao longo de Abril e Maio leva espectáculos e iniciativas gratuitas a 11 municípios da região. Música, teatro, dança, fotografia e literatura integram uma programação pensada para públicos de várias idades, com o objectivo de descentralizar a oferta cultural e aproximá-la das comunidades locais. Promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, o projecto regressa com uma agenda diversificada que atravessa vários concelhos e aposta, uma vez mais, na participação activa das populações. A iniciativa arrancou dia 1 de Abril, em Tomar, com a inauguração da exposição fotográfica “Momentos de Abril”, de Victor Valente, patente no Cineteatro Paraíso até ao final do mês.

Durante o mês de Abril, o ciclo passa também por Ferreira do Zêzere, com o espectáculo “Bonecas de Constância”, dirigido à comunidade escolar, e por Torres Novas, onde a banda Cremalheira do Apocalipse sobe ao palco do Teatro Virgínia. No dia 30 de Abril, a programação reparte-se entre Alcanena, com a peça “Corpo Suspenso”, e o Sardoal, que recebe o espectáculo de dança “Comoção”. Em Maio, a iniciativa segue para Mação, com a actuação das Adufeiras do Rancho Etnográfico de Idanha-a-Nova, e passa depois por Ourém, com uma oficina de escrita orientada por Pedro Chagas Freitas. O projecto “Coro dos Comuns”, que assenta no envolvimento directo da comunidade, regressa ainda com apresentações em Abrantes, a 3 de Maio, e em Vila Nova da Barquinha, a 9 de Maio.

A programação inclui também actividades em Constância e encerra no Entroncamento, nos dias 23 e 24 de Maio, com uma oficina de breakdance que culmina numa apresentação colectiva. Lançado em 2017, o Caminhos - Cultura em Rede envolve os 11 municípios do Médio Tejo e integra a estratégia de valorização cultural e turística da região. O projecto é cofinanciado por fundos europeus, no âmbito do programa Centro 2030, e continua a afirmar-se como uma das principais apostas de dinamização cultural em rede no território.