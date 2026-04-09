Alverca Ténis Clube promoveu etapa do XIRA 2026

A Associação Alverca Ténis Clube marcou presença na organização da 1.ª etapa do XIRA 2026, a 28 de Março, um evento desportivo que reforçou a prática do ténis e visou promover hábitos de vida saudáveis e dinamizar a comunidade local. O evento realizou-se nos courts do jardim Álvaro Vidal em Alverca e no campo da Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho. A associação Alverca Ténis Clube, como O MIRANTE tem dado nota, é uma colectividade dedicada ao desenvolvimento do ténis e à promoção da modalidade junto da população, trabalhando activamente para incentivar a prática desportiva entre os cidadãos da cidade. Ao longo dos anos, a associação tem desenvolvido diversas iniciativas, torneios e eventos, muitos deles com carácter solidário. A 1.ª etapa do XIRA 2026 surgiu como mais uma iniciativa importante para o desporto local, sendo organizada numa parceria entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a Junta de Freguesia de Vialonga, a Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho e a Associação Alverca Ténis Clube.