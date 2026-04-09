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Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14
Atletas do Basket Clube de Tomar estiveram em bom plano na final da Taça - FOTO - BCT

Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14

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O Basket Club de Tomar garantiu a qualificação para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14 Masculinos, ao vencer o União de Leiria por 62-58 em Tomar. Perante o apoio do público, o BCTomar protagonizou uma exibição marcada pela intensidade e espírito colectivo, assegurando um triunfo decisivo que o coloca entre as 14 melhores equipas da zona sul do país, na competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol.
A equipa tomarense confirma, assim, uma campanha consistente na 1.ª fase da Zona Sul – Série A, onde terminou na segunda posição com 10 pontos, apenas atrás do Maria Pia, que somou 12. Fora dos lugares de apuramento ficaram o Clube Desportivo da Covilhã (CDA-APA-AAUBI), com 8 pontos, e o União de Leiria, com 6. Este apuramento representa um marco importante para o clube, sendo a primeira vez que atinge esta fase neste escalão, e reforça o crescimento sustentado do BCTomar no panorama desportivo. Para além disso, a equipa assume-se como a única representante do distrito de Santarém na fase final da prova, levando o nome de Tomar a nível nacional.

Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14

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