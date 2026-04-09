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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Casa do Benfica da Golegã soma títu ...

Casa do Benfica da Golegã soma títulos e pódios no Regional de Kempo

Casa do Benfica da Golegã conseguiu afirmar-se no Campeonato Regional de Kempo – Disciplinas de Velocidade, nas Caldas da Rainha, ao conquistar vários títulos e lugares de pódio entre cerca de 400 atletas.

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Com uma comitiva reduzida, mas uma prestação de grande nível, a Casa do Benfica da Golegã esteve em destaque no Campeonato Regional de Kempo – Disciplinas de Velocidade, disputado nas Caldas da Rainha, ao conquistar vários títulos, lugares de pódio e um meritório 20.º lugar colectivo entre 44 equipas. A competição reuniu cerca de 400 atletas das regiões Centro e Sul do país, mas a formação da Golegã conseguiu impor-se pela qualidade competitiva, entrega e espírito de equipa, superando as limitações em número de participantes. O desempenho confirma o bom momento do clube, que voltou a mostrar argumentos num palco exigente da modalidade.
Em Light-Kempo, João Centeio, Gonçalo Serra, Carminho Galinha e Sofia Serra sagraram-se campeões regionais. Sofia Serra brilhou ainda com a conquista do título de vice-campeã regional em Semi-Kempo, enquanto Alexandre Jorge alcançou também o vice-campeonato regional em Light-Kempo. A prestação da Casa do Benfica da Golegã ficou ainda marcada pelo terceiro lugar de Francisco Fernandes em Semi-Kempo, modalidade em que Frederico Jorge também subiu ao pódio com um terceiro lugar. Caetana Galinha garantiu igualmente duas medalhas de bronze, ao terminar em terceiro em Light-Kempo e Semi-Kempo. Francisco Fernandes alcançou ainda o quinto lugar em Light-Kempo, Pedro Sá foi quarto em Light-Kempo e sétimo em Semi-Kempo, Rafael Brito terminou em quinto em Light-Kempo e sexto em Semi-Kempo, enquanto João Raposo conquistou o quinto lugar em Semi-Kempo. Um conjunto de resultados que reforça o estatuto competitivo da secção de Kempo da Casa do Benfica da Golegã.

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