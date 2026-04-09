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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Corrida da Liberdade do Entroncamen ...

Corrida da Liberdade do Entroncamento com inscrições abertas

A prova está integrada nas comemorações do 25 de Abril, decorrendo no próprio dia, com oito escalões e caminhada aberta à população.

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A Câmara Municipal do Entroncamento está a promover a 27ª edição da Corrida da Liberdade, que se realiza no dia 25 de Abril, entre as 09h00 e as 12h00, no Complexo Desportivo do Bonito, com partida e chegada junto ao Pavilhão Desportivo Municipal. Integrada nas comemorações do 25 de Abril de 1974, a iniciativa é aberta a atletas de todas as idades, em celebração à liberdade que o dia assinala. A prova inclui oito escalões competitivos, com distâncias ajustadas a cada faixa etária e serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada escalão, com excepção dos escalões mais jovens (A e B), em que todos os participantes recebem medalha.
Os primeiros 500 atletas a terminar a prova terão ainda direito a uma t-shirt técnica alusiva ao evento. Paralelamente, está prevista uma caminhada com início às 10h30, com duração aproximada de uma hora, aberta a toda a população, incentivando a participação de famílias e de quem prefere uma actividade menos competitiva. A participação é gratuita e as inscrições decorrem até 23 de Abril, podendo ser feitas presencialmente na recepção das Piscinas Municipais ou através de inscrição online.
A Corrida da Liberdade é organizada pela Câmara do Entroncamento, com o apoio técnico do CLAC – Clube de Lazer, Aventura e Competição, mantendo-se como uma das iniciativas desportivas mais emblemáticas do concelho associadas às comemorações do 25 de Abril.

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