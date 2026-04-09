Coruche reforça financiamento a associações desportivas

O executivo da Câmara de Coruche aprovou a atribuição de um apoio excepcional às associações desportivas do concelho que disputem campeonatos e outras competições, através de uma majoração extraordinária de 20% sobre os apoios já concedidos no âmbito do programa de apoio ao desenvolvimento desportivo - programa 1.

A medida, que representa um investimento de 26.441 euros e abrange 17 associações, surge como resposta ao aumento de despesas e à quebra de receitas enfrentadas pelos clubes, nomeadamente com transportes, equipamentos, inscrições e participação em competições. Segundo o presidente da autarquia, Nuno Azevedo, trata-se de uma “medida extraordinária” que resulta do acompanhamento próximo da realidade associativa e das dificuldades sentidas pelas colectividades, agravadas por alterações legislativas que afectaram as suas receitas. O autarca sublinhou que a majoração incide sobre os apoios já atribuídos para a época desportiva, considerando ter sido “o critério mais justo”.

Durante a discussão, o vereador Francisco Gaspar (PSD) saudou o reforço financeiro, mas alertou que os valores atribuídos às associações se mantêm inalterados há décadas nalguns casos, defendendo a sua revisão face ao aumento do custo de vida. O eleito questionou ainda a exclusão de outras entidades, como os ranchos folclóricos, que também têm despesas com deslocações, e a ausência do Clube de Canoagem de Coruche do conjunto de beneficiários.

Também o movimento independente Volta Coruche/25, através do vereador Dionísio Mendes, apontou incoerências na proposta inicial, criticando a não inclusão de todos os clubes em actividade e alertando para possíveis desigualdades. A posição dos três vereadores passou pela viabilização da medida apenas mediante o alargamento do apoio a todas as associações desportivas com actividade efectiva.

A ausência do clube de canoagem foi destacada como um caso particular, tendo sido referida a utilização de instalações municipais sem enquadramento contratual ou apoio financeiro, situação que, segundo os intervenientes, carece de clarificação. O debate trouxe ainda à discussão a necessidade de revisão do regulamento de apoio ao movimento associativo desportivo, considerado desactualizado face à realidade actual, sendo a majoração de 20% encarada como uma resposta pontual.