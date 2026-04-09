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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Ginastas de Torres Novas conquistam ...
Ginastas de Torres Novas conquistam vários pódios no Torneio da Primavera
Ginastas de Torres Novas em destaque no Torneio da Primavera - foto DR

Ginastas de Torres Novas conquistam vários pódios no Torneio da Primavera

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O Clube de Ginástica de Torres Novas alcançou vários pódios no Torneio da Primavera de Ginástica Artística realizado no Ginásio Clube Português, em Lisboa. A competição de Ginástica Artística Feminina (GAF), referente à 1.ª e 2.ª divisões, contou com a participação das ginastas Helena Biléu, no escalão iniciado, e Nova Tredoux, no escalão juvenil. Ambas realizaram provas consistentes e com poucas falhas técnicas.
Em destaque esteve Helena Biléu, da 2.ª divisão, que conquistou o primeiro lugar da classificação geral. A ginasta subiu também ao lugar mais alto do pódio nas provas de saltos, paralelas e solo, alcançando ainda o segundo lugar na trave. Já Nova Tredoux, igualmente na 2.ª divisão, conquistou o segundo lugar na prova de saltos e o terceiro lugar na trave. Na Ginástica Artística Masculina (GAM), na divisão base, o clube participou com Guilherme Gameiro e Rodrigo Martins, ambos juvenis, e Paulo Borges, no escalão júnior. Guilherme Gameiro alcançou o primeiro lugar nas provas de cavalo e paralelas, além do segundo lugar no solo e nas argolas. Rodrigo Martins subiu ao lugar mais alto do pódio nas argolas, terminou em segundo lugar no cavalo e alcançou o terceiro lugar nas provas de solo, paralelas e saltos. Entre os juniores, Paulo Borges conquistou o primeiro lugar no cavalo, o segundo lugar nas paralelas e na barra fixa e o terceiro lugar nas argolas. O Clube de Ginástica de Torres Novas participou na competição em representação da Associação de Ginástica de Santarém.

Ginastas de Torres Novas conquistam vários pódios no Torneio da Primavera

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