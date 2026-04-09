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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto João Neves fecha ciclo no Sport Lis ...

João Neves fecha ciclo no Sport Lisboa e Cartaxo após seis anos na presidência

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João Neves deixou a presidência do Sport Lisboa e Cartaxo, pondo fim a um mandato de seis anos em que liderou o clube e procurou reforçar a sua afirmação no panorama desportivo do distrito de Santarém. A decisão foi comunicada através das redes sociais, onde o dirigente fez um balanço positivo do trabalho realizado. Na mensagem de despedida, João Neves sublinhou que, durante este período, foi possível “devolver ao SL Cartxo o orgulho, a ambição e o respeito que merece, recolocando-o entre os melhores do distrito de Santarém”. O agora ex-presidente fez questão de salientar, no entanto, que o percurso não foi solitário, considerando que o caminho foi construído “com muitas mãos, muitos sonhos e uma enorme união”.
Na despedida, deixou palavras de agradecimento à família, aos pais, aos patrocinadores e a várias entidades e colectividades que, segundo referiu, estiveram ao lado do clube ao longo do seu mandato. Entre os agradecimentos destacou a União Desportiva e Recreativa de Vale da Pinta, o Grupo Desportivo de Pontével, a Junta de Freguesia do Cartaxo e a Câmara Municipal do Cartaxo, elogiando o “espírito de entreajuda e compromisso”. A mensagem foi ainda dirigida a atletas, treinadores, dirigentes e amigos do emblema cartaxense.
A ligação de João Neves ao Sport Lisboa e Cartaxo vem de longe. Iniciou a formação no clube aos seis anos e representou-o até aos 24, construindo um percurso de forte identificação com a instituição. Enquanto jogador sénior, conquistou o campeonato distrital de seniores na época 2010/2011 e venceu também a Supertaça do Ribatejo. A escolha do próximo presidente será feita em assembleia-geral, marcada para 23 de Abril, às 19h00, na sede do clube. As listas candidatas à presidência podem ser entregues até 20 de Abril.

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