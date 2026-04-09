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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Karatecas de Alenquer com pódios no ...

Karatecas de Alenquer com pódios no apuramento para o campeonato nacional

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Alícia Sandoval, karateca de Alenquer, alcançou o 3.º lugar em kumite, no escalão -55kg, no Campeonato Regional Centro Sul, realizado em Salvaterra de Magos. Com este resultado, a atleta garantiu o apuramento para o campeonato nacional, somando o terceiro pódio consecutivo nesta competição. Com quatro anos de prática de karaté e três anos de competição, Alícia Sandoval já obteve vários pódios a nível nacional. Nos campeonatos oficiais, foi vice-campeã regional Centro Sul em kata e kumite, campeã regional Centro Sul em kumite na época passada e, na presente época, conquistou o 3.º lugar. A atleta treina no Clube de Karaté de Aveiras de Cima, com o mestre Filipe Lucas, a quem agradece os ensinamentos e valores transmitidos, assim como o apoio dos pais.
Também de Alenquer, o karateca Rodrigo Pedras Rodrigues voltou a subir ao pódio no Campeonato Regional de karaté, garantindo igualmente a qualificação para o campeonato nacional da modalidade. Esta foi a quarta participação do jovem atleta na competição regional, somando também a quarta medalha conquistada, num percurso marcado pela consistência e pelos bons resultados. Ao longo dos últimos anos, Rodrigo Pedras Rodrigues já alcançou o título de bicampeão regional, foi vice-campeão e, na edição deste ano, conquistou o terceiro lugar do pódio.
Além dos resultados obtidos a nível regional, o atleta ocupa actualmente o segundo lugar no ranking nacional, reforçando a sua posição entre os melhores praticantes da modalidade.

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