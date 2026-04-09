Maria Tomé e João Nuno Batista com medalhas de prata na Taça da Europa de Triatlo

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé e João Nuno Batista, conquistaram a medalha de prata na Taça da Europa de Triatlo disputada no sábado, 28 de Março, em Quarteira, na distância standard (1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida). Também em Quarteira, disputou-se no domingo a segunda etapa da Taça de Portugal de Triatlo, com vitórias individuais para os irmãos Márta e Márton Kropkó, em representação do Clube de Natação de Torres Novas. O emblema ribatejano sagrou-se igualmente vencedor por equipas nos masculinos e ficou em segundo no sector feminino.