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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Nadadores da Viver Santarém competi ...

Nadadores da Viver Santarém competiram no Campeonato Nacional de Juvenis

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A Viver Santarém participou com dois atletas do escalão Juvenil B no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Coimbra. Benedita Lagarinhos alcançou o 15.º lugar nos 100 metros mariposa, o 16.º lugar nos 50 metros mariposa, o 22.º lugar nos 50 metros costas (com recorde pessoal) e o 67.º lugar nos 50 metros livres (também com recorde pessoal). Francisco Dias obteve o 24.º lugar nos 100 metros costas e o 20.º lugar nos 200 metros costas, alcançando recorde pessoal em ambas as provas.
A competição contou com a participação de 457 nadadores, 237 masculinos e 220 femininos, em representação de 95 clubes de todo o país, distribuídos por cinco sessões realizadas em regime bi-diário. “A participação neste campeonato nacional representa mais uma etapa importante no percurso competitivo dos atletas, evidenciando o trabalho desenvolvido e a sua progressiva evolução em contexto de alta competição”, diz a Viver Santarém em comunicado, onde felicita os seus atletas e equipa técnica pelo desempenho alcançado.

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