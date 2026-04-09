Natação da Búzios soma três pódios e um título nacional em Coimbra

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou três lugares de pódio, incluindo um título nacional, no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu em Coimbra sob organização da Federação Portuguesa de Natação. David Pacheco sagrou-se campeão nacional nos 200 metros mariposa, tendo ainda alcançado o terceiro lugar nos 100 metros mariposa e nos 400 metros estilos. O atleta estabeleceu recordes pessoais e do clube em todas as provas em que participou.

Leonor Martins obteve recordes pessoais nas provas de 100 e 200 metros livres, destacando-se ainda o quinto lugar nos 800 metros livres, ficando a duas posições do pódio. Também Sofia Pereira alcançou a sua melhor classificação nos 200 metros livres, terminando igualmente na quinta posição. A competição reuniu 457 nadadores em representação de 95 clubes, contando com a presença dos principais atletas do escalão juvenil a nível nacional. A Búzios participou com três nadadores.