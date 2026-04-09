Nave desportiva de Alpiarça pode ganhar nova vida como centro de formação de atletismo

Equipamento do recinto da feira precisa de obras urgentes após os estragos provocados pelas tempestades, mas município vê no atletismo uma oportunidade para relançar o espaço.

A nave desportiva do recinto da feira de Alpiarça pode vir a transformar-se num centro de formação de atletismo, num projecto que a Câmara de Alpiarça está a estudar com a Federação Portuguesa de Atletismo e associações da região. A intenção surge numa altura em que o equipamento apresenta sinais evidentes de degradação, agravados pelas recentes tempestades, o que obriga o município a avançar com obras de reabilitação. O estado do espaço foi levado à última reunião do executivo municipal pelo vereador Mário Pereira (CDU), que alertou para a degradação do telhado, sobretudo na parte posterior do edifício, defendendo um levantamento rigoroso dos danos e uma intervenção célere para evitar o agravamento da situação.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, reconheceu que o mau tempo recente agravou os estragos na cobertura, nomeadamente na zona traseira, onde foram afectados painéis de fibra. A autarca explicou que a intenção do município passa por uma intervenção mais alargada, que não se limite à reparação exterior, abrangendo também o interior da nave, os pisos e os balneários. Segundo Sónia Sanfona, essa reabilitação poderá enquadrar-se num projecto mais ambicioso: a transformação do espaço num centro de formação de atletismo. A autarca revelou que está a ser estudado um protocolo com a Federação Portuguesa de Atletismo e várias associações regionais para permitir uma utilização mais regular da nave por atletas em treino e preparação. A presidente do município considera que as características do equipamento podem tornar o espaço apto para trabalho técnico e competitivo.

Apesar do potencial do projecto, a autarca admitiu dificuldades no plano financeiro. Segundo referiu, não existem actualmente linhas de financiamento disponíveis para o sector do desporto, no âmbito da CCDR, o que condiciona a concretização da intervenção nos moldes desejados. Ainda assim, garantiu que a câmara vai avançar com obras para reparar os danos provocados pelas tempestades. “Estamos a estudar com a federação de atletismo a possibilidade de fazermos um protocolo, no sentido de também partilharmos algumas das despesas e investimento que temos de fazer e, de algum modo, cedermos a nave para uma utilização muito maior por parte do atletismo”, afirmou.