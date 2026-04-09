uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Atletas de Aveiras de Cima conquistam títulos regionais de karaté
Jovens de Aveiras de Cima estiveram em destaque nos regionais de karaté - foto DR

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dois campeões regionais e seis pódios no total foi o balanço da participação dos atletas de Aveiras de Cima no Campeonato Nacional de Karaté – Fase Regional Centro-Sul, disputado em Salvaterra de Magos. Santiago Torres, em Kata Iniciado Masculino, e Victorya Rodrigues, em Kumite Iniciado Feminino (-37kg), sagraram-se campeões regionais da FNK-P. No segundo lugar ficaram Melissa Fuzeiro (Kumite Iniciado Feminino -30kg), Beatriz Coelho (Kumite Iniciado Feminino -37kg), Estér Gomes (Kumite Juvenil Feminino +55kg) e Rafael Isidoro (Kumite Juvenil Masculino -55kg). Em terceiro lugar ficaram Rodrigo Rodrigues (Kumite Juvenil Masculino -40kg) e Alícia Sandoval (Kumite Juvenil Feminino -55kg).
Conseguiram também apuramento para o campeonato nacional Maria Rodrigues, Lara Lucas, Beatriz Santos e Flor Rodrigues, todas classificadas entre os cinco primeiros lugares. A participação contou ainda com os oficiais de mesa Norberto Rodrigues e Carla Pires, que contribuíram para o bom funcionamento do evento.

    A carregar...