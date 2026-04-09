Auren Racing Team conquista pódios na Taça de Portugal de Downhill
A Auren Racing Team, de Ourém, esteve em grande evidência na 2ª etapa da Taça de Portugal de Downhill em Padela, Viana do Castelo, conquistando vários pódios e uma posição de destaque na classificação colectiva. José Reis brilhou na categoria Master 60 ao garantir o 1.º lugar, enquanto Vítor Martins alcançou o 2.º posto em Master 40, reforçando a presença da formação oureense nos lugares cimeiros. No plano colectivo, a Auren Racing Team assegurou ainda o 4.º lugar por equipas, resultado que confirma a consistência e o bom momento da estrutura.
Numa pista renovada e tecnicamente exigente, a equipa voltou a demonstrar a sua competitividade logo no arranque da temporada. As melhorias introduzidas no traçado de Padela elevaram o nível técnico da prova, contribuindo para uma competição disputada e de elevado espectáculo. Com estes resultados, a equipa soma pontos importantes e mantém-se firme na luta pelos melhores lugares a nível nacional.