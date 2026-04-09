Clube de Ginástica de Torres Novas com 27 pódios em torneio

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) conquistou 27 pódios no Torneio de Abertura de Ginástica Artística da Divisão Base, que se realizou no Ginásio Municipal da cidade. A competição, que contou com a participação de seis clubes e mais de 300 ginastas, teve o CGTN não só como anfitrião, mas também como um dos grandes destaques em termos desportivos.

O clube participou com 31 ginastas de vários escalões e conseguiu bons resultados, com destaque para Vitória Pissarreira, que alcançou o primeiro lugar em todos os aparelhos em que competiu. Nos seniores femininos, Lorena Pereira subiu também ao pódio em primeiro lugar nas paralelas, trave e solo, enquanto Eva Lopes conquistou o terceiro lugar na trave. No escalão de juniores, Maria Ramos garantiu o segundo lugar nas paralelas e no solo e o terceiro lugar na trave. Entre as iniciadas, Leonor Santos destacou-se ao alcançar o primeiro lugar no solo e nas paralelas.

Na vertente masculina, Rodrigo Martins conquistou o primeiro lugar no cavalo e nas paralelas, somando ainda segundos lugares em várias outras provas. No escalão de juvenis, Guilherme Gameiro alcançou o primeiro lugar nos saltos, o segundo lugar no solo, cavalo e argolas e terceiro lugar na barra-fixa. Já nos juniores, o ginasta Paulo Borges, subiu ao pódio em primeiro lugar no cavalo e na barra e em segundo lugar nas paralelas e nos saltos.

Após o sucesso desta competição, o CGTN prepara-se agora para voltar a receber provas de ginástica no Ginásio Municipal. Nos dias 18 e 19 de Abril realiza-se o Campeonato Distrital da 1ª e 2ª divisão, que vai reunir alguns dos melhores ginastas dos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém e Leiria, numa organização da Associação de Ginástica de Santarém com o apoio do município de Torres Novas.