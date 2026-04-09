Tenistas de Santarém campeões regionais em pares +55

O Clube de Ténis de Santarém voltou a alcançar excelentes resultados no Campeonato Regional, disputado na cidade de Santarém, com destaque para os tenistas Luís Costa e Ricardo Maria que conquistaram o título de campeões regionais em pares +55.

Para além desse título, o Clube de Ténis de Santarém contou com uma participação significativa de atletas nos diferentes quadros do torneio, reforçando a sua presença e competitividade. A associação deixa um reconhecimento especial à equipa técnica liderada por Daniel Gomes, “cujo trabalho consistente, exigente e motivador tem sido determinante na evolução dos atletas e no crescimento sustentado da equipa”.