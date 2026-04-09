Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém abre época com pódios

A secção de Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém (RCS) estreou a época competitiva com resultados animadores, conquistando três primeiros lugares nas duas primeiras provas do campeonato nacional organizado pela Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, realizadas em Lagos.

José Piteira sagrou-se campeão nos juniores masculino de arco recurvo de caça (BHR), categoria em que Rúben Daniel ficou no segundo lugar e Cátia Carlos no terceiro do escalão adulto feminino. Filipe Rodrigues (6.º) e Luís Rodrigues (6.º, arco composto de caça) e Paulo Lopes (15.º, recurvo tradicional) completaram a representação do clube, que terminou no quinto lugar entre dez clubes. Uma semana depois, a 29 de Março, cinco atletas regressaram a Lagos para a prova de abertura do campeonato de caça, desta vez em formato “3D standard” com 28 alvos a distâncias desconhecidas e duas flechas pontuadas por alvo. José Piteira e Cátia Carlos voltaram a vencer as respectivas categorias, enquanto Rúben Daniel (8.º), Paulo Lopes (9.º) e Luís Rodrigues (6.º) completaram a comitiva. Colectivamente, o clube terminou no oitavo lugar entre 13 participantes.