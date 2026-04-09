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Edição de 2026.04.09 1ª página Desporto Tiro com Arco do Rugby Clube de San ...
Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém abre época com pódios
Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém conquistou três primeiros lugares em duas provas do campeonato nacional  - foto DR

Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém abre época com pódios

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A secção de Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém (RCS) estreou a época competitiva com resultados animadores, conquistando três primeiros lugares nas duas primeiras provas do campeonato nacional organizado pela Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, realizadas em Lagos.
José Piteira sagrou-se campeão nos juniores masculino de arco recurvo de caça (BHR), categoria em que Rúben Daniel ficou no segundo lugar e Cátia Carlos no terceiro do escalão adulto feminino. Filipe Rodrigues (6.º) e Luís Rodrigues (6.º, arco composto de caça) e Paulo Lopes (15.º, recurvo tradicional) completaram a representação do clube, que terminou no quinto lugar entre dez clubes. Uma semana depois, a 29 de Março, cinco atletas regressaram a Lagos para a prova de abertura do campeonato de caça, desta vez em formato “3D standard” com 28 alvos a distâncias desconhecidas e duas flechas pontuadas por alvo. José Piteira e Cátia Carlos voltaram a vencer as respectivas categorias, enquanto Rúben Daniel (8.º), Paulo Lopes (9.º) e Luís Rodrigues (6.º) completaram a comitiva. Colectivamente, o clube terminou no oitavo lugar entre 13 participantes.

Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém abre época com pódios

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