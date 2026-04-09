Trilho das Dores afirma-se como uma das melhores provas de trail com mais de mil atletas inscritos
Trilho das Dores, que se realiza em Abitureiras, no concelho de Santarém, somou perto de mil atletas confirmados.
O Trilho das Dores voltou a afirmar-se como uma das provas de trail running com maior capacidade de mobilização na região. O evento que se realiza em Abitureiras ultrapassou os mil atletas inscritos. Além da componente competitiva, a organização tem procurado reforçar a atractividade do evento com pormenores valorizados pelos atletas. Um dos destaques desta edição foi o kit de participante, que inclui uma T-shirt técnica premium, produzida pela marca Lusosport. A peça, com design sublimado exclusivo e inspirada nas cores do evento, é oferecida gratuitamente a todos os inscritos. Outra novidade é o lançamento das meias oficiais “Trilho das Dores”, um acessório exclusivo criado em parceria com a Neotech. As meias técnicas estão disponíveis apenas para atletas inscritos.
Realizado em Abitureiras, o Trilho das Dores consolidou-se como uma referência no calendário nacional da modalidade, atraindo tanto atletas de elite como praticantes amadores. A prova tem ganho notoriedade pela exigência técnica dos percursos, pela beleza natural envolvente e pelo ambiente de convívio e superação que se cria entre os participantes.