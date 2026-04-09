Vilafranquenses sagram-se campeãs de ginástica acrobática

As atletas de Vila Franca de Xira Maria Ribeiro, Nicole Teixeira e Ana Rita Ferraz, em representação do Sporting Clube de Torres, sagraram-se campeãs territoriais da 2.ª divisão de Ginástica Acrobática. A competição decorreu no Pavilhão Municipal do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Com esta conquista, as atletas garantiram a qualificação para o Campeonato Nacional de Ginástica Acrobática, que se irá realizar no fim de semana de 25 e 26 de Abril, em Loulé. As três atletas vivem e estudam no concelho de Vila Franca de Xira, mas treinam em Torres Vedras quatro vezes por semana, conciliando a exigência escolar com o rigor dos treinos.