Abrantes avança com obra de 845 mil euros para travar perdas de água na Barrada

Intervenção dos Serviços Municipalizados já arrancou e prevê a substituição total da rede de abastecimento numa das zonas mais problemáticas do concelho. Obra é a primeira grande empreitada de 2026 e abrange cerca de 200 ligações domiciliárias.